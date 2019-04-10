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Selda Uskan Selda Uskan
  • 10 Nisan 2019, Çarşamba

Ayna ayna söyle bana...

SELDA abla, 3 yıllık evliyim ve bunalımdayım.
Eşim, tanıştığımızda bambaşka biriydi. Birlikte çok iyi vakit geçirirdik.
Şimdi hayatımızda tek şey var, 'karımın güzellik takıntısı!' Sürekli kendini arkadaşlarıyla kıyaslıyor, "Ben hepinizden güzelim" diyor. Çevremizde insan kalmadı.
Aynı şeyi kızına da yapıyor, "En güzel sensin" diyerek.
Allah affetsin pek öyle alımlı bir çocuk değildir, hatta çirkincedir.
Başımı alıp kaçmak istiyorum Selda abla...
RUMUZ; KADERİM

İŞ SİZDE BİTİYOR...
S.U. CEVAP; Siz kaçmadan önce şu anne-evlat ilişkisine ufacık değinelim ve hatırlatalım, kirpi bile yavrusunu pamuğum diye severmiş! Bütün çocuklarımız güzeldir. Eşiniz uzman yardımı almalı.
Yolunda gitmeyen neyse ortaya dökülmeli ve bu takıntısının nedenleri araştırılmalı.
Misal, siz o çocuğu bağrınıza basabildiniz mi? Evet, bir kadın güzelliğine düşkündür ama hayatı askıya alacak kadar değil.
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