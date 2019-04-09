Alsınlar çocuklarını gitsinler
Çünkü onlara ne yapılırsa aynısını bizden istiyorlar.
Şimdi ben kızıma nasıl anlatırım, 'ben Demet Akalın değilim, sen de Hira değilsin' diye? Sonuçta, yiyor dayağı yavrucak oturuyor. Az önce de öyle oldu. Sinirlerim bozuk Selda Hanım, bari göz önünden uzakta büyütsünler çocuklarını. Bir de şu 'yabancı dadı' ısrarları var ya, daha şımarık olsunlar diye herhalde.
Rumuz; Beşiktaş
HEPSINI BİR TUTAMAYIZ!
S.U. CEVAP; Şayet Hira'larla aynı mahallede oturmuyorsanız, kızınıza televizyon izletmeyerek bu sorundan kurtulabilirsiniz.
Ama hayatın bir bölümünde mutlaka 'kıyaslamalı dönemi' yaşayacaktır. O zaman şimdiden, 'herkesin eşit olmayacağı' eğitimini vermek en iyisi.
Misal 'yoldan geçen kağıt toplayıcısının küçücük kızının da onun yerinde olmak istediğini' anlatabilirsiniz. Şımartılmadan büyüyen ünlü çocuklara gelince, misal ben birini tanıyorum; o adımı bile hatırlamaz ama İdo Tatlıses...
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