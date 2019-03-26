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Selda Uskan Selda Uskan
  • 26 Mart 2019, Salı

Birbirimizi seviyoruz...

SELDA abla dünkü yazınızı aldım, apartmanda ne kadar hane varsa, "Kalkın Uskan bizi yazmış" diyerek dolaştım. Gerçekten birbirinin gözünü oyan bir grup arkadaşız abla. Son savaşımızı, yaşça en küçüğümüzün 'evini dekore ederken' verdik. Kimse diğerinin zevkini beğenmediği için, fiskos köşesi misal 30 kere yer değiştirdi. Bu arada 'beceri savaşları' had safhada; en iddialımız bir çiviyi çakamadı, yapan arkadaşa diyor ki, "Tabi senin boyun kısa ondan!" Grubun geleceğini nasıl görüyorsunuz abla?
RUMUZ: FİLTRE

​ARANIZDAN BİRİYLE KÜSÜN!
S.U. CEVAP; Dalga geçmiyorum, gerçekten aranızdaki zayıf halkayı çıkarın ve bütün oklarınızı ona çevirin. Oturup akşama kadar hakkında dedikodu yapabilirsiniz.
Böylece grup içinde biriken toksinleri atmış, sinir ve nefreti farklı hedefe yönlendirmiş olursunuz. Normalde sağlam temellere dayanan arkadaşlıklar bozulmaz.
Aksiyse zaten gün gelir çöküşü önlenemez bir hal alır.
O noktaya getirmeden halledin bence.
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