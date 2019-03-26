Birbirimizi seviyoruz...
RUMUZ: FİLTRE
ARANIZDAN BİRİYLE KÜSÜN!
S.U. CEVAP; Dalga geçmiyorum, gerçekten aranızdaki zayıf halkayı çıkarın ve bütün oklarınızı ona çevirin. Oturup akşama kadar hakkında dedikodu yapabilirsiniz.
Böylece grup içinde biriken toksinleri atmış, sinir ve nefreti farklı hedefe yönlendirmiş olursunuz. Normalde sağlam temellere dayanan arkadaşlıklar bozulmaz.
Aksiyse zaten gün gelir çöküşü önlenemez bir hal alır.
O noktaya getirmeden halledin bence.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Çekememezliğin nedeni 25 Mart 2019, Pazartesi SELDA Hanım, hayat bir tek şey öğretti; kadının tek düşmanı kadın! Kimse kimsenin iyiliğini istemiyor. Ayrıca her...
- Sussam olmuyor; Konuşsam hiç olmuyor 23 Mart 2019, Cumartesi SELDA abla... Bir an önce değiştirmem gereken bazı negatif huylarım var. İki aydır bir kızla çıkıyorum, sözüm...
- Çenem tutulaydı! 22 Mart 2019, Cuma SELDA abla, zamanında bir nasihat duymuştum tuhafıma gitmişti. Bir anne, kızına diyor ki "Birlikte olduğun erkek,...
- Yanlış söylüyorsunuz! 21 Mart 2019, Perşembe SELDA abla, kıza demişsin ki "Aşık olduğunla değil seni sevenle evlen!" Bir de üşenmeyip saymışsın; 'adam seni...
- Galiba son şansım 18 Mart 2019, Pazartesi SELDA ablacım, çok mutsuzum. Uzun bir ilişkiden yeni çıktım. Çok sevmiştim ama hiç sevilmemişim. Şimdi abimin eski...