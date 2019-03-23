Sussam olmuyor; Konuşsam hiç olmuyor
Kendime "Sus oğlum kapa çeneni devam etme!" diyorum ama dinleyen kim. Doktorluk bir durum mudur bilmem, ama okurlarınız arasında benim gibi patavatsızlar vardır, çare olurlar. Rumuz; Ataş
AA AYNI BEN!
S.U. CEVAP; Yeminle aynen senin gibiyim. Üstelik sadece konuşurken değil, yazarken de şuursuzum! Allah'tan şahane editörlerimiz var da ayıklıyorlar. Sorununa gelince, elbette hastalık değil ama heyecanı yenmenin de bilimsel bir yöntemi mutlaka olmalı. "Yok, uğraşamam" dersen en kısa ve net çözüm önerim şudur; kızın yanına var ama sadece anlamlı anlamlı gözlerinin içine bak! Tabii sıkılıp "dur şu çapağını alayım" filan demeyeceksen.
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