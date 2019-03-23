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Selda Uskan Selda Uskan
  • 23 Mart 2019, Cumartesi

Sussam olmuyor; Konuşsam hiç olmuyor

SELDA abla... Bir an önce değiştirmem gereken bazı negatif huylarım var. İki aydır bir kızla çıkıyorum, sözüm ona iltifat edeceğim, öyle bir saçmalıyorum ki kızın kanı çekiliyor.
Kendime "Sus oğlum kapa çeneni devam etme!" diyorum ama dinleyen kim. Doktorluk bir durum mudur bilmem, ama okurlarınız arasında benim gibi patavatsızlar vardır, çare olurlar. Rumuz; Ataş

AA AYNI BEN!
S.U. CEVAP; Yeminle aynen senin gibiyim. Üstelik sadece konuşurken değil, yazarken de şuursuzum! Allah'tan şahane editörlerimiz var da ayıklıyorlar. Sorununa gelince, elbette hastalık değil ama heyecanı yenmenin de bilimsel bir yöntemi mutlaka olmalı. "Yok, uğraşamam" dersen en kısa ve net çözüm önerim şudur; kızın yanına var ama sadece anlamlı anlamlı gözlerinin içine bak! Tabii sıkılıp "dur şu çapağını alayım" filan demeyeceksen.
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Haberler Yazarlar Selda Uskan Sussam olmuyor; Konuşsam hiç olmuyor
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