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Selda Uskan Selda Uskan
  • 22 Mart 2019, Cuma

Çenem tutulaydı!

SELDA abla, zamanında bir nasihat duymuştum tuhafıma gitmişti. Bir anne, kızına diyor ki "Birlikte olduğun erkek, boynundan yukarısını bilmesin, yani kafandan geçenleri asla paylaşma!" Oysa ben değil kocama, mahalle esnafına bile anlatırım.
İyi bir şey olmadığını bu gün eşim beni terkedince anladım. (Tabi sadece bu değil, bir sürü nedeni var ayrılmamızın.) Ama kadınlara önerim aynı, çenelerinizi tutun! Hele ipe sapa gelmeyen itirafların, gün gelip koca elinde koz olarak kullanılacağını asla unutmayın.
Rumuz; Çitos

NASİHATİN DEVAMI...
S.U. CEVAP; O anne ayrıca demiş ki, "Evlenmek için de mutlaka zengin adam bulun!" Sevgili Müjde'nin (Ar) kulakları çınlasın. Atilla ile birlikteyken sosyetik bir kız musallat olmuştu.
Müjde, kızı ve olayı şöyle yorumlamıştı; "Şekerim kızlar da kabahat yok, bunların anası daha bunlar 10 yaşındayken açıp vücudunu göstermiş, 'Bakın bunun adı vücut, bunu alıp zengin adamların kapılarını tek tek çalacaksınız!'" Size gelince 'paralı adam' kısmını boşverin ama biraz ketum olmakta fayda var.
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