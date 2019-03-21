Yanlış söylüyorsunuz!
Rumuz; Romanım
Dayağa karşıyız di mi?
S.U. CEVAP; Özellikle bu gibi umuma açık yerlerde 'dayağa karşı olduğumuzu' belirtmeliyiz ve 'tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır' mantığı ile hareket etmeliyiz. Ama yapılacak şeyi iyi biliyorum; dayak yok tam tersi 'karı-koca elele verip, dirlik düzenlik içinde bize sunulan şu güzelim hayatı yaşamak' en doğrusu. Bunu her şeyden önce çocuklarımıza ve vatanımıza borçluyuz. Sizleri ve Gündoğdu'yu seviyorum arkadaşlar...
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