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Selda Uskan Selda Uskan
  • 21 Mart 2019, Perşembe

Yanlış söylüyorsunuz!

SELDA abla, kıza demişsin ki "Aşık olduğunla değil seni sevenle evlen!" Bir de üşenmeyip saymışsın; 'adam seni hoş tutar, elini sıcak sudan soğuk suya sokmaz' diye. Abla unuttun galiba, bunlar üç seneye kalmıyor diğer cinsleriyle tıpatıp benzeşiyor ki! Yani aynı ilgisizlik, aynı odunluk! Bir de intikam alıyor hadsizler; "Sen benim neyimi beğenmediydin zamanında" diyerek. Öbürüyle hiç olmadı dayak filan yiyorsun ama barışık olduğunda da güzel aşklar yaşıyorsun be abla.
Rumuz; Romanım

Dayağa karşıyız di mi?
S.U. CEVAP; Özellikle bu gibi umuma açık yerlerde 'dayağa karşı olduğumuzu' belirtmeliyiz ve 'tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır' mantığı ile hareket etmeliyiz. Ama yapılacak şeyi iyi biliyorum; dayak yok tam tersi 'karı-koca elele verip, dirlik düzenlik içinde bize sunulan şu güzelim hayatı yaşamak' en doğrusu. Bunu her şeyden önce çocuklarımıza ve vatanımıza borçluyuz. Sizleri ve Gündoğdu'yu seviyorum arkadaşlar...
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