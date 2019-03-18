Galiba son şansım
O DA BİR NEVİ İNSAN!
S.U.CEVAP; Bak hayatım, seven adam senin için ölümü bile göze alır. Arkanda kapı gibi durur. Mutluluğun için paralanır. Vefa, onun için İstanbul'daki bozacının adı değil, sensindir. Ağızından kaba söz çıkmaz, tam tersi lügattaki en nadide sözcüklerle hitap eder. Gün içinde yaptığı jestleriyle şaşırtır, sadakatiyle mest eder. Anlayacağın hayatım, bir önceki öküzler sana neler ettiyse tam tersini görürsün bu şeker adamdan. O zaman da aşık olursun inşallah.
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