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Selda Uskan Selda Uskan
  • 18 Mart 2019, Pazartesi

Galiba son şansım

SELDA ablacım, çok mutsuzum. Uzun bir ilişkiden yeni çıktım. Çok sevmiştim ama hiç sevilmemişim. Şimdi abimin eski bir arkadaşı var, çocukluğumdan beri bana aşıkmış ve hiç evlenmemiş. Diyor ki "Bir gün boş anını bekledim evlenme teklif etmek için!" Doğru, her daim hayatımda birileri oldu. Annem ve abim evlenmemizi istiyor. İlk kez aşkı ikinci plana atacağım. Nasıl tahammül ederim böyle bir ilişkiye ve kocaya gerçekten bilmiyorum. Siz ne dersiniz? Rumuz; Vefa

​O DA BİR NEVİ İNSAN!
S.U.CEVAP; Bak hayatım, seven adam senin için ölümü bile göze alır. Arkanda kapı gibi durur. Mutluluğun için paralanır. Vefa, onun için İstanbul'daki bozacının adı değil, sensindir. Ağızından kaba söz çıkmaz, tam tersi lügattaki en nadide sözcüklerle hitap eder. Gün içinde yaptığı jestleriyle şaşırtır, sadakatiyle mest eder. Anlayacağın hayatım, bir önceki öküzler sana neler ettiyse tam tersini görürsün bu şeker adamdan. O zaman da aşık olursun inşallah.
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