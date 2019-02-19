Biz kime inanalım?
Çok sevdiğimiz bir çift var, koca çok eğlenceli ve çevresine karşı müthiş kibar.
Ama karısı eşinden sürekli şikayet ediyor, kaba olduğunu hatta dayak attığını iddia ediyor. Biz de koro halinde 'Kocasını ne kadar şahane bulduğumuzu' söylüyoruz.
Tabi çılgına dönüyor.
Acaba kıskanıyor mu?
Ne dersiniz, hem onların mutluluğu hem de ileride gelişecek kötü olaylara meydan vermemek için bu gibi durumlarda görüşmeyi kesmek mi gerekir acaba?
RUMUZ; KANEVİÇELER
ZAVALLI KIZ HAKLIYSA?
S.U. CEVAP: Önce abla tavsiyesi, sonra kulak çekmece; "filancanın kocası aa ne kadar iyi" demeden, muhakkak adamın karısına sorun.
Çünkü aynı evi paylaşan siz değil o. Ve kadıncağızı 'kocan muhteşem adam' diyerek delirtmeyin. Ya gerçekten haklıysa?
Ya adam iki ruhluysa? Dostluk ilişkinizi bitirmeye gelince, evet araya mesafe koymak en iyisi. Bunu biraz da, o kızın sizden uzakta sinirlerinin düzelmesi için yapın.
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