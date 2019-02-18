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Selda Uskan Selda Uskan
  • 18 Şubat 2019, Pazartesi

Sevgiliye sesleniş...

SELDA abla bir kıza aşığım ve bir türlü itiraf edemiyorum. O da sizin köşenizin takipçisi.
Acaba aracılığınızla kendisine duygularımı açılabilir miyim? Şöyle desem; "Bir tanem...
Belki biliyorsun, belki bilmiyorsun sana aşığım...
Senin için yapmayacağım şey yok hayatta. Mutluluğun için kul köle olurum.
Bir tek damla gözyaşın için dünyaları yıkarım.
Ne olur benim ol, kadınım ol! Seni tüm yüreğimde doya doya yaşamak istiyorum.
Cevabını bekliyorum yıldızsız gecelerimin bir tanecik Yıldız'ı..."
RUMUZ: MİRO

MELEKLERİN EN GÜZELİNE
S.U. CEVAP: Bu tip 'sevgiliye hitaben yazılmış' mailleri kullanmaktan kaçınıyorum ama bu mektubun üstlendiği önemli bir görev var; Yıldız kızımızı aşka ve evliliğe davet ediyor!
Çöpçatan nineniz de eskilere dalıp gidiyor... "Duyguların en temizinden meleklerin en güzeline..." yazmıştı biri yıllar evvel, 18 yaşındaydım ve çok etkilenmiştim. Kimi bunu salakça bulabilir ama bence hala geçerliliğini koruyan bir cümle.
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