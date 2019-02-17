Her şey bitti derken
Şimdi evliyiz ve çok mutluyuz. Hayat arkadaşı bulamayan hanımlar moralini bozmasın, Allah'tan umut kesilmez.
Rumuz; Ayışığı
İNŞALLAH ve maşallah!
S.U. CEVAP; Başınıza gelen şey daha çok 'Zengin adamı nereden bulacağız?' sorusunun cevabı niteliğinde affedersiniz. Malum 40 yaş üstü biz şehirli kadınlar 'doğru dürüst adamların hepsi kapışılmış şekerim' kaygısıyla çırpınır dururuz. Sonra da emekli maaşına talim ederiz. Sizin ise şöyle bir avantajınız olmuş, beyefendi gençlik günlerinizi unutamamış... Darısı başıma diyeceğim ama benimkilerin çoğu ölmüştür herhalde.
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