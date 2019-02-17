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Selda Uskan Selda Uskan
  • 17 Şubat 2019, Pazar

Her şey bitti derken

SELDA Hanım, 65 yaşındayım ve hayat hikayemi umutsuz ev kadınlarıyla paylaşmak istiyorum. 18 yaşındayken çok zengin bir gençle büyük aşk yaşadık. Ailesi istemediği için evlenemedik. O daha sonra evlendi ama eşini sevmedi. Gizli gizli görüştük ve araya tam 30 yıl girdi. Geçim sıkıntısı yaşadığım bir dönemde yeniden karşılaştık.
Şimdi evliyiz ve çok mutluyuz. Hayat arkadaşı bulamayan hanımlar moralini bozmasın, Allah'tan umut kesilmez.
Rumuz; Ayışığı

​İNŞALLAH ve maşallah!
S.U. CEVAP; Başınıza gelen şey daha çok 'Zengin adamı nereden bulacağız?' sorusunun cevabı niteliğinde affedersiniz. Malum 40 yaş üstü biz şehirli kadınlar 'doğru dürüst adamların hepsi kapışılmış şekerim' kaygısıyla çırpınır dururuz. Sonra da emekli maaşına talim ederiz. Sizin ise şöyle bir avantajınız olmuş, beyefendi gençlik günlerinizi unutamamış... Darısı başıma diyeceğim ama benimkilerin çoğu ölmüştür herhalde.
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