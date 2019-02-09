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Selda Uskan Selda Uskan
  • 09 Şubat 2019, Cumartesi

Özel bir kadın!

SELDA abla, başta okurlarınız olmak üzere sizden 'kadınların nelerden etkilendiği' konusunda ipuçları rica edeceğim. Peşinde olduğum ve üzerinde hassasiyetle çalıştığım bir hatun mevzusu var.
Şu ana kadar hiç kimse tavlayamadı. Araştırmama göre sanatçı kişiliği olan erkeklerden hoşlanıyormuş.
(O günden beri ressam beresi ile dolaşıyorum tabi yaz sıcağında ne yaparım bilmiyorum) ve kısaca sizden farklı öneriler bekliyorum.
RUMUZ: RAINBOW

Kurnaz tilki ol!
S.U. CEVAP: Önce 'senin hatunun bam teli nedir onu bilmek ve titretebilmek' gerekiyor. Güzelse mesela tam tersi bir meziyetini öne çıkarabilirsin. Yıllar önce biri bana o şekilde yanaşmıştı; "Aa, tahta kaşıkların ne kadar aşınmış hamaratsın demek ki, iki karım da yemek yapmadığı için kaşıkları eskimemişti!" Tabii şimdiki aklım olsa 'onlar keklik kubarak oynarken ki kaşıklarım' der, gözüne gözüne sokardım ama salaktım işte, anında tavlanmıştım.

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