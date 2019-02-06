Güzellik değer kaybettiriyor
Hiçbir işte arzu ettiğim pozisyonlara getirilmedim. Patronlarım beni hep 'uzman sekreter' adı altında süs köpeği gibi yanlarında taşıdılar. Oysa erkek personelle aynı teknik eğitimi aldım ve çoğundan daha başarılı olabilirdim. Bu isyanım herkese aslında.
Sonunda evlenip bütün eğitimimi ve emeğimi çöpe attım, gözleri aydın olsun.
Rumuz; Rümeysa
FEDAKARLIK KADINA DÜŞER
S.U. CEVAP; Senin adına çok üzüldüm ama bilirsin bu aptal inanış tarihimizin en eski konularından biridir ve 'cazibeden yıkılmak, hayatta bütün kapıları açar' mantığına dayanır. Tekrar iş hayatına dönmen gerekirse lütfen makyajsız dolaş. Hatta 'kanal faresi yeşili' diz altı tayyörler ve mürebbiye iskarpinleri giy sal kendini erkeklerin arasına, bak bakalım farkeden olacak mı? En azından bu saçma sapan görüş değişene kadar... O güne kadar içinden bol bol küfür edebilirsin.
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