İkinci kadın olmak!
Bir kere burada herkes halinden memnun, tasası niye insanlara düşüyor?
Diğer nokta, adam karısıyla görücü usulü evlenmiş, meğer aradığı kadın benmişim! Bu arada boşanamıyor çünkü mal mülk, çocuklar ortak!
Sonuç mu? Herkes fikrini kendine saklasın, 'İkinci kadınlar hayatlarından memnun anacım!'
RUMUZ; AMBER
YALNIZ YAŞLANMAK
S.U. CEVAP; Haklı olabilirsin ama bence ikinci kadın olmak yalnız geçen geceler, bayramlar, seyranlar ve paylaşılmayan acılar demek. Tabii ne adına bu kadar fedakarlığa katlanır bir kadın, asla anlamış değilim. Belki büyük bir tutku yüzündendir veya nedeni zengin bir yaşam arzusudur. Belki de en basitinden 'yasağın, bünyeye kattığı heyecandır...' Her neyse gün gelecek sen de yaşlanacaksın, bunu hiç unutma.
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