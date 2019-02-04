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Selda Uskan Selda Uskan
  • 04 Şubat 2019, Pazartesi

Aşkla açlık kardeş

SELDA abla dünyalar güzeli bir kızım var.
Mastırını yaptı işe girdi çalışıyor. Liseden beri biriyle flört ediyor ama o da yokluklar içinde büyüdü. Aradaki 'eğitim farkı, boy farkı' filan çocukta kompleks yaratıyor haliyle. Ben ise hayatın zorlukları içinde büyüttüm kızımı.
Şimdi de istiyorum ki bundan sonra rahat yaşasın. Aşka saygım var ama böyle giderse aralarında o da kalmayacak. Sizce kızımın ilişkisine müdahale etmeli miyim? RUMUZ; ANNE

HAYATIN EN ZOR SORUSU

S.U.CEVAP;
Seni çok iyi anlıyorum. Hangi anne evladını binbir emekle büyütmez ki...
Hayatta bundan daha zor, cevabı asla olmayan bir soru düşünemiyorum. Ama şunu düşünüyorum; Ya arzu ettiğimiz zengin damat, 5 metresiyle birlikte kızın ömrünü zindana çevirirse?
O zaman biz ikimiz buluşup birbirimizi yolarız artık. Galiba kadere inanıp oluruna bırakmak en iyisi...
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