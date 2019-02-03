Acaba çıldırıyor muyum?
Basit gibi görünebilir ama, söylediğim her şeyin tersini iddia ediyor! O kadar sinir bozucu ki sonunda çığlık çığlığa 'Kabul' diye bağırıyorum. Bu arada kayınvalidemle birlikte yaşamak zorundayız, tabi o da oğlunu tutuyor. Sonra soruyorum, 'Kimin için yıpratıyorum kendimi ve ne adına?' 'Çocuğun için' diyorlar.
İyi de inanmadığı şeylere eyvallah diyen sahtekar bir anne modeli çok mu doğru? Kafayı yemek üzereyim Selda abla, lütfen akıl verin...
Rumuz; Talihsiz
Şahsen dayanamam!
S.U. CEVAP; Bazı şartlarda 'ihaneti' bile boşanma nedeni saymayacak kadar hoşgörülüyüm ama 'iddiacı kişilik' aşılması en zor karakter biçimi bence. Çünkü içinde, adamın 'dediğim dedik' kompleksi var, boşvermişlik var, haliyle sevgisizlik var, anlamsız bir ilişkinin ömür boyu sürme ihtimali var, sonunda karşılıklı yıpranarak tımarhaneleri boylamak var, var oğlu var... Bilmiyorum aşkım ama çok çok çok düşünmelisin.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Yok öyle bırakıp gitmek! 31 Ocak 2019, Perşembe SELDA abla Müge Anlı'yı izliyoruz; adam askere gidiyor, öldü haberi geliyor, bunun üzerine karısını erkek kardeşi...
- Belki son yazım... 30 Ocak 2019, Çarşamba SELDA Hanım üslubunuzu beğeniyorum, yazar olsaydım sizin gibi olurdum. Bu yüzden günlüğümden bir sayfayı sizinle...
- Ben de o kervandayım 29 Ocak 2019, Salı SELDA abla, 'ihanete uğrayanlar kervanına' ben de katıldım. Evet, hem de en salak deve şeklinde. Çünkü sevdiğim...
- Şoklardayım 27 Ocak 2019, Pazar SELDA abla, "Bu da dert mi?" demezseniz anlatayım. Yeni evliyim ve kocama çok aşıktım. Ama şu anda geceler olmasın...
- Sinirimi alamıyorum 25 Ocak 2019, Cuma SELDA abla, insanların ikiyüzlülüğünden nefret ediyorum. Misal, rahmetli biraderimin karısı ve kızları... Bunlar...