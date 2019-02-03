Bugünkü
Takvim
Selda Uskan Selda Uskan
  • 03 Şubat 2019, Pazar

Acaba çıldırıyor muyum?

SELDA abla, 9 yıllık evli bir kadınım ve eşime karşı gittikçe soğuyorum.
Basit gibi görünebilir ama, söylediğim her şeyin tersini iddia ediyor! O kadar sinir bozucu ki sonunda çığlık çığlığa 'Kabul' diye bağırıyorum. Bu arada kayınvalidemle birlikte yaşamak zorundayız, tabi o da oğlunu tutuyor. Sonra soruyorum, 'Kimin için yıpratıyorum kendimi ve ne adına?' 'Çocuğun için' diyorlar.
İyi de inanmadığı şeylere eyvallah diyen sahtekar bir anne modeli çok mu doğru? Kafayı yemek üzereyim Selda abla, lütfen akıl verin...
Rumuz; Talihsiz

Şahsen dayanamam!
S.U. CEVAP; Bazı şartlarda 'ihaneti' bile boşanma nedeni saymayacak kadar hoşgörülüyüm ama 'iddiacı kişilik' aşılması en zor karakter biçimi bence. Çünkü içinde, adamın 'dediğim dedik' kompleksi var, boşvermişlik var, haliyle sevgisizlik var, anlamsız bir ilişkinin ömür boyu sürme ihtimali var, sonunda karşılıklı yıpranarak tımarhaneleri boylamak var, var oğlu var... Bilmiyorum aşkım ama çok çok çok düşünmelisin.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar Selda Uskan Acaba çıldırıyor muyum?
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
FOTO GALERİ