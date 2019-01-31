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Selda Uskan Selda Uskan
  • 31 Ocak 2019, Perşembe

Yok öyle bırakıp gitmek!

SELDA abla Müge Anlı'yı izliyoruz; adam askere gidiyor, öldü haberi geliyor, bunun üzerine karısını erkek kardeşi ile evlendiriyorlar. Adam dönüp geliyor, ama acı haberi duyunca küsüyor, izini kaybettiriyor. İki gündür evde-işte bu konu tartışılıyor abla... Zaten Müge Hanım da 'yılın sorusu' dedi. Ben şahsen 'canım kadar sevdiğim kadını, kendi kardeşim dahil kimseye yar etmem, çeker alırım!' Şu anda nişanlıyım, seneye düğün yapacaktım ama karar verdim yaz başı evleniyorum, n'olur n'olmaz...
Rumuz; Semih-Sema

TÜRK erkeği farkı...
S.U. CEVAP; Kendince haklısın ama olay, örf ve ananelerine sıkı sıkıya bağlı Doğu yöremizde yaşanmış hatırlatırım. Yani 'erkeğin, eşini bu şartlarda kabul etmesi biraz zor!' Türk sinemasında da Hülya Koçyiğit, Süleyman Turan'la evlenir ama bu kağıt üstünde bir izdivaçtır. Çünkü finalde esas çocuk Ediz Hun için Hülya'nın asla el değmemiş olması gerekmektedir!
Müge'deki olayda da 'biraderi ile evlenen kadın artık o erkeğin helali olamıyor' görüldüğü gibi.
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