Yok öyle bırakıp gitmek!
Rumuz; Semih-Sema
TÜRK erkeği farkı...
S.U. CEVAP; Kendince haklısın ama olay, örf ve ananelerine sıkı sıkıya bağlı Doğu yöremizde yaşanmış hatırlatırım. Yani 'erkeğin, eşini bu şartlarda kabul etmesi biraz zor!' Türk sinemasında da Hülya Koçyiğit, Süleyman Turan'la evlenir ama bu kağıt üstünde bir izdivaçtır. Çünkü finalde esas çocuk Ediz Hun için Hülya'nın asla el değmemiş olması gerekmektedir!
Müge'deki olayda da 'biraderi ile evlenen kadın artık o erkeğin helali olamıyor' görüldüğü gibi.
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