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Selda Uskan Selda Uskan
  • 30 Ocak 2019, Çarşamba

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SELDA Hanım üslubunuzu beğeniyorum, yazar olsaydım sizin gibi olurdum. Bu yüzden günlüğümden bir sayfayı sizinle ve okurlarınızla paylaşmak istedim. 79 yaşındayım ve 59 senelik evliyim. Zaman artık en büyük düşmanım...
Beni ölümün kucağına çekmek için Azrail'le yarışıyor adeta... 'Hayata bağlayacak neyim kaldı?' diye düşünüyorum, koca bir hiç... Belki uzaklardaki oğlumdan bir haber...
Sevgilerimle Selda Hanım...
RUMUZ: GİDERAYAK 2

​NE KADAR ERKEN!
S.U. CEVAP:Haklısınız, hayat koşarak gidiyor ayağı kırılası, üstelik bizi kötürüm bırakmış yetişmemiz mümkün değil... Ama şöyle düşünün lütfen; bir sabah bir bakıyoruz torununuz çocuğuyla Avustralya'dan ziyaretinize gelmiş! Bu arada kanser tahlilleriniz tertemiz çıkmış, doktor diyor ki 'Daha 50 sene yaşarsın!' Hatta parayı denkleştirmiş, evinizin önüne hayal ettiğiniz kameriyeyi yaptırmışsınız.
Ve bir sürü minik sürpriz...
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