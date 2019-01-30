Belki son yazım...
Beni ölümün kucağına çekmek için Azrail'le yarışıyor adeta... 'Hayata bağlayacak neyim kaldı?' diye düşünüyorum, koca bir hiç... Belki uzaklardaki oğlumdan bir haber...
Sevgilerimle Selda Hanım...
RUMUZ: GİDERAYAK 2
NE KADAR ERKEN!
S.U. CEVAP:Haklısınız, hayat koşarak gidiyor ayağı kırılası, üstelik bizi kötürüm bırakmış yetişmemiz mümkün değil... Ama şöyle düşünün lütfen; bir sabah bir bakıyoruz torununuz çocuğuyla Avustralya'dan ziyaretinize gelmiş! Bu arada kanser tahlilleriniz tertemiz çıkmış, doktor diyor ki 'Daha 50 sene yaşarsın!' Hatta parayı denkleştirmiş, evinizin önüne hayal ettiğiniz kameriyeyi yaptırmışsınız.
Ve bir sürü minik sürpriz...
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