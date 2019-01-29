Ben de o kervandayım

SELDA abla, 'ihanete uğrayanlar kervanına' ben de katıldım. Evet, hem de en salak deve şeklinde. Çünkü sevdiğim kız burnumun dibinde flörtlermiş. Arkadaşlar 'Böyle durumlarda adamın kim olduğu önemli değil' deseler de ben çok merak ediyorum tabi kız söylemiyor. Belki de en yakın arkadaşımla birlikte oldu! Bu arada kinciyimdir, ihaneti hazmedebilir miyim bilmiyorum ama ayrılmak da koyuyor.

Sizce ne yapmalıyım abla?

Rumuz; Beylikdüzü



AYRIL GİTSİN

S.U. CEVAP; Belli ki kızı affetmeyeceksin ve hayat boyu her vesileyle başına kakacaksın!

Tabii evli olsaydınız 'yüreğine taş bas' diyebilirdim ama kız henüz dış kapı mandalı pozisyonunda.

Önemli bir soru; 'Acaba bu meşum ihanet olayının, mahalle halkı tarafından öğrenilmesi ve boynuzlu kardeş konumuna düşmen' seni daha mı fazla rencide ediyor? O taktirde kızı sevmiyorsun demektir ki veda etmen kolay olacak...

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