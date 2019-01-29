Ben de o kervandayım
Sizce ne yapmalıyım abla?
Rumuz; Beylikdüzü
AYRIL GİTSİN
S.U. CEVAP; Belli ki kızı affetmeyeceksin ve hayat boyu her vesileyle başına kakacaksın!
Tabii evli olsaydınız 'yüreğine taş bas' diyebilirdim ama kız henüz dış kapı mandalı pozisyonunda.
Önemli bir soru; 'Acaba bu meşum ihanet olayının, mahalle halkı tarafından öğrenilmesi ve boynuzlu kardeş konumuna düşmen' seni daha mı fazla rencide ediyor? O taktirde kızı sevmiyorsun demektir ki veda etmen kolay olacak...
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