Şoklardayım
Ama şu anda geceler olmasın istiyorum, çünkü kocam horluyor! Çıkardığı ses bir yana suratının aldığı şekli görseniz çirkin ötesi. Oysa flört dönemimizde en çok yüzünü beğenirdim, acayip yakışıklıydı.
Şimdi kendisinden soğumuş durumdayım, ne romantizm kaldı, ne heyecan! Bu şekilde hayatımı geçirmem imkansız. Ne yapmalıyım sizce?
RUMUZ; SULTAN
HAKİM YİNE ÇILDIRACAK
S.U. CEVAP; Yine sudan sebepten açılan bir boşanma davası ve yine çıldırıp kürsüde zıplayan bir hakim bey! Sultan'cım hangi çağda yaşıyorsun bilmiyorum, 'horlama tedavisi' diye bir şey var! O zamana kadar da 'uyumak için odalarınızı ayırmayı' teklif et. Gelelim sözünü ettiğin romantizme... Haklısın şahane bir şeydir.
Tılsımlı bir sihir dünyasıdır ama gitti mi gider.
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