Bugünkü
Takvim
Selda Uskan Selda Uskan
  • 27 Ocak 2019, Pazar

Şoklardayım

SELDA abla, "Bu da dert mi?" demezseniz anlatayım. Yeni evliyim ve kocama çok aşıktım.
Ama şu anda geceler olmasın istiyorum, çünkü kocam horluyor! Çıkardığı ses bir yana suratının aldığı şekli görseniz çirkin ötesi. Oysa flört dönemimizde en çok yüzünü beğenirdim, acayip yakışıklıydı.
Şimdi kendisinden soğumuş durumdayım, ne romantizm kaldı, ne heyecan! Bu şekilde hayatımı geçirmem imkansız. Ne yapmalıyım sizce?
RUMUZ; SULTAN

​HAKİM YİNE ÇILDIRACAK
S.U. CEVAP; Yine sudan sebepten açılan bir boşanma davası ve yine çıldırıp kürsüde zıplayan bir hakim bey! Sultan'cım hangi çağda yaşıyorsun bilmiyorum, 'horlama tedavisi' diye bir şey var! O zamana kadar da 'uyumak için odalarınızı ayırmayı' teklif et. Gelelim sözünü ettiğin romantizme... Haklısın şahane bir şeydir.
Tılsımlı bir sihir dünyasıdır ama gitti mi gider.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar Selda Uskan Şoklardayım
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
FOTO GALERİ