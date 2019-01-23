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Selda Uskan Selda Uskan
  • 23 Ocak 2019, Çarşamba

Bir gülü sevdim...

SELDA abla, babam mevsimlik işçi... Fındık toplamaya ilk kez Trabzon'a gittik. Orada mal sahibinin kızıyla tanıştım. Bir süre sonra aşk yaşamaya başladık.
Muazzam bir aşk abla.
"Seneye yine gelin aramızda söz yüzüğü takarız" dedi hatta. Son gün annemlere açıldım ama beni tersledi, 'dalga geçtiğini' söyledi, "Haddini bil" dedi. Bir gülü sevdim abla... Bir onu sevdim...
Tek mevsimlikmiş aşkımız geçiverdi... Rumuz; Barbo

CANIM BENİM YA
S.U. CEVAP; Oğlum bu devirde dallı güllü aşk mı kaldı? Sev sevmesine de ama 'ben n'apıyorum' diye de bir bak. Besbelli kız kendini senden üstün görmüş, dalgasını geçmiş. Kusura kalma dost acı söylüyor. Şimdi aklını başına devşiriyorsun ve tarzına daha uyan bir kız buluyorsun. Sende bu güzel yürek varken zaten kızlar kapında kuyruk olur. Üzme lütfen kendini.
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