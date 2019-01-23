Bir gülü sevdim...
Muazzam bir aşk abla.
"Seneye yine gelin aramızda söz yüzüğü takarız" dedi hatta. Son gün annemlere açıldım ama beni tersledi, 'dalga geçtiğini' söyledi, "Haddini bil" dedi. Bir gülü sevdim abla... Bir onu sevdim...
Tek mevsimlikmiş aşkımız geçiverdi... Rumuz; Barbo
CANIM BENİM YA
S.U. CEVAP; Oğlum bu devirde dallı güllü aşk mı kaldı? Sev sevmesine de ama 'ben n'apıyorum' diye de bir bak. Besbelli kız kendini senden üstün görmüş, dalgasını geçmiş. Kusura kalma dost acı söylüyor. Şimdi aklını başına devşiriyorsun ve tarzına daha uyan bir kız buluyorsun. Sende bu güzel yürek varken zaten kızlar kapında kuyruk olur. Üzme lütfen kendini.
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