Evlenecek, adını bilmiyor...
'Kimin nesi' filan konuştuk, "Adı ne" dedim? Duraksadı "Valla bilmiyorum" deyince şok geçirmişim. Biz aşka inanan medeni insanlarız abla, görücü usulü bizim buralarda çoktan tarihe karıştı. Korkuyorum bu evlilikten hayır gelecek mi?
RUMUZ; SON GÖZ AĞRIM
BELLİ MAZİYİ UNUTAMAMIŞ!
S.U. CEVAP; Görünen köy misali mutlu olmaları biraz zor ama mucizelere de inanmak lazım. Misal, gelin hanım öyle muhteşem bir varlık çıkar ki, senin tekne kazıntısı gerçek aşkın ne olduğunu anlar. İster misin, işi gücü bıraksın kızın ayaklarının dibinde, eli elinde gözü gözünde hayatının kalan kısmını geçirsin! İnşallah valla.
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