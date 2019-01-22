Bugünkü
Takvim
Selda Uskan Selda Uskan
  • 22 Ocak 2019, Salı

Evlenecek, adını bilmiyor...

SELDA abla, 7 kardeşimi ben büyüttüm. Çok şükür hepsini evlendirdim ama en küçüğümüz 7 yıldır bir kızı çok sevdi ve kız en yakın arkadaşıyla kaçtı. Bizimki kara sevda oldu. Dün nihayet "Evleniyorum" dedi.
'Kimin nesi' filan konuştuk, "Adı ne" dedim? Duraksadı "Valla bilmiyorum" deyince şok geçirmişim. Biz aşka inanan medeni insanlarız abla, görücü usulü bizim buralarda çoktan tarihe karıştı. Korkuyorum bu evlilikten hayır gelecek mi?
RUMUZ; SON GÖZ AĞRIM

BELLİ MAZİYİ UNUTAMAMIŞ!
S.U. CEVAP; Görünen köy misali mutlu olmaları biraz zor ama mucizelere de inanmak lazım. Misal, gelin hanım öyle muhteşem bir varlık çıkar ki, senin tekne kazıntısı gerçek aşkın ne olduğunu anlar. İster misin, işi gücü bıraksın kızın ayaklarının dibinde, eli elinde gözü gözünde hayatının kalan kısmını geçirsin! İnşallah valla.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar Selda Uskan Evlenecek, adını bilmiyor...
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
FOTO GALERİ