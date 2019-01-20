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Selda Uskan Selda Uskan
  • 20 Ocak 2019, Pazar

Ekran başında çıldırıyorum!

SELDA abla, evlat sahibi olmak için tam 12 yıl bekledim. Buna karşın bazı kadınlarımız 'doğurdukları çocukları' çöplere, camii avlularına bırakıyor. Aradan yıllar geçiyor, Müge Anlı annekızı buluşturuyor misal ama hatun çocuğuyla görüşmek istemiyor!
Neymiş efendim, 'yeniden evlenmişmiş!' Devletin yerinde olsam, sonradan doğurduklarını da elinden alırdım bunun.
Böylesine güven mi olur?
RUMUZ; PARLA

HANGİ BİRİNİ ALSIN?
S.U. CEVAP;
Valla ben devletimize acıyorum.
Hangi birini alsın da baksın, sosyal kurumlar ağzına kadar çocuk dolu. Bu durumda görev bize düşüyor; öncelikle gençleri bilinçlendireceğiz.
Hormonların tavan yaptığı dönemlerinde spora yönlendireceğiz ya da bedeni yoracak aktiviteler bulacağız ki kendisini daha faydalı uğraşlara versin.
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