Ekran başında çıldırıyorum!
Neymiş efendim, 'yeniden evlenmişmiş!' Devletin yerinde olsam, sonradan doğurduklarını da elinden alırdım bunun.
Böylesine güven mi olur?
RUMUZ; PARLA
HANGİ BİRİNİ ALSIN?
S.U. CEVAP;
Valla ben devletimize acıyorum.
Hangi birini alsın da baksın, sosyal kurumlar ağzına kadar çocuk dolu. Bu durumda görev bize düşüyor; öncelikle gençleri bilinçlendireceğiz.
Hormonların tavan yaptığı dönemlerinde spora yönlendireceğiz ya da bedeni yoracak aktiviteler bulacağız ki kendisini daha faydalı uğraşlara versin.
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