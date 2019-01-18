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Selda Uskan Selda Uskan
  • 18 Ocak 2019, Cuma

Tek suçlu ben miyim?

SELDA abla hayatımın hatasını paylaşmak istiyorum. Tek umudum beni bir parça haklı bulmanız, çünkü çevremde hiç kimse anlamıyor. Olay kısaca şu;
17 yıllık eşimin işkencelerine dayanamadım ve onu terkedip bir erkekle beraber yaşamaya başladım.
17 yaşındaki oğlum maddi durumum iyi olmadığı içinbabasını tercih etti.
Babası da benden nefret etmesi için "Annen kötü, seni bıraktı" diyerek doldurdu. Sonunda oğlum madde bağımlısı oldu... Şimdi bütün suç bende mi abla?
RUMUZ; PİŞMANLIK

ARTIK NE FARK EDER?
S.U. CEVAP;
Seni o kadar iyi anlıyorum ki aslında...
Hayır suçsuzsun demiyorum ama insan bazı olayların önüne geçemiyor. Şimdi bir sürü insan ahkam kesecek ve 'mükemmel annelik-babalıktan' sözedecek... Halbuki 'ilgisiz aile' madde bağımlılığının onlarca sebebinden sadece bir tanesi. Hatanın büyüğü başta 'babalık vasfı olmayan birinden çocuk doğurmak' mesela...
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