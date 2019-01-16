Göz göre göre...
OĞLUNUZ HASTA OLSAYDI?
S.U. CEVAP: İnsanın aklına ilk bu geliyor ama olumlu yönde karar vermeye de yetmiyor. Çünkü 'benim başıma gelmez' sığındığımız en büyük bahane. Her neyse, siz zaten kafaya koymuşsunuz gençleri ayıracaksınız. Ama unutmayın ileride, oğlunuz seçtiğiniz bir kızla evlendiğinde, yani mutsuz olduğunda aklınıza ilk o zavallı kızcağız gelecek. Yanılmayı ne kadar çok isterim hâlbuki...
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