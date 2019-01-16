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Selda Uskan Selda Uskan
  • 16 Ocak 2019, Çarşamba

Göz göre göre...

SELDA Hanım, genç bir kayınvalide adayıyım. Gelinim iyi biri aslında ama kronik hastalığı var ve hayatı boyunca ilaç alacakmış! Bu da beni korkutuyor. Oğlum ise ailenin tek erkek torunu ve rahmetli babasının soyadını devam ettirmek zorunda. Bir de ileride bu hastalık tekrarladığında ne olacak? Ev bark işi kolay değil, kızın gücü tükendiğinde evladım nasıl yapacak her şeyi? Vicdansızlık biliyorum ama bu evliliği istemiyorum. Siz ve okurlarınızdan yorum bekliyorum. RUMUZ; HAYALLERİM

OĞLUNUZ HASTA OLSAYDI?
S.U. CEVAP: İnsanın aklına ilk bu geliyor ama olumlu yönde karar vermeye de yetmiyor. Çünkü 'benim başıma gelmez' sığındığımız en büyük bahane. Her neyse, siz zaten kafaya koymuşsunuz gençleri ayıracaksınız. Ama unutmayın ileride, oğlunuz seçtiğiniz bir kızla evlendiğinde, yani mutsuz olduğunda aklınıza ilk o zavallı kızcağız gelecek. Yanılmayı ne kadar çok isterim hâlbuki...
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