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Selda Uskan Selda Uskan
  • 15 Ocak 2019, Salı

Saygı duymuyormuşum!

SELDA abla, kayınvalidemle sorunlarım var. Kocama kaçtım, bu yüzden sesimi çıkarmaya hakkım yok. Kendisi de bunu kullanıyor. İstiyor ki el pençe durayım, hakaretlerine katlanayım. İyi de, kaynanamın istediği şey kölelik.
Evet, evde saygı var ama hiç kimse birbirini sevmiyor.
Ortaokul mezunuyum, kendime göre kültürlüyüm. Oğlumu bu ailenin kuralları dışında yetiştirmek istiyorum. İstiyorum ki o da benim gibi ezilmesin.
Rumuz; Ebruli

SEVGİ Mİ? SAYGI MI?
S.U. CEVAP: Bence ne yap et artık kişiliğini ezdirme.
Çünkü sen 'görevi çocuk yetiştirmek olan' bir otoritesin.
Ama bazılarımız kendilerine koşulsuz boyun eğilmesini saygı sanıyor maalesef. Ve bu olgu bilinçsiz beyinlerde korku ve nefreti de beraberinde getiriyor. Aslında sevginin de şöyle bir mahsuru var; insan çok sevdiğini iplemiyor, 'Nasıl olsa beni hoş görür' diyerek. Ay bilemedim, belki bir uzmandan görüş almalısın.
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