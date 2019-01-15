Saygı duymuyormuşum!
Evet, evde saygı var ama hiç kimse birbirini sevmiyor.
Ortaokul mezunuyum, kendime göre kültürlüyüm. Oğlumu bu ailenin kuralları dışında yetiştirmek istiyorum. İstiyorum ki o da benim gibi ezilmesin.
Rumuz; Ebruli
SEVGİ Mİ? SAYGI MI?
S.U. CEVAP: Bence ne yap et artık kişiliğini ezdirme.
Çünkü sen 'görevi çocuk yetiştirmek olan' bir otoritesin.
Ama bazılarımız kendilerine koşulsuz boyun eğilmesini saygı sanıyor maalesef. Ve bu olgu bilinçsiz beyinlerde korku ve nefreti de beraberinde getiriyor. Aslında sevginin de şöyle bir mahsuru var; insan çok sevdiğini iplemiyor, 'Nasıl olsa beni hoş görür' diyerek. Ay bilemedim, belki bir uzmandan görüş almalısın.
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