Hırsımdan çatlıyorum!
Dün gazetede okudum, adamın üç santim boyu var birlikte olduğu kız sütun!
Kendime bakıyorum adama on basarım ama tavlayabildiğim kız mahallemizin sınırından öteye geçmiyor. Abla, ben anlayamadım! Bu arada magazin okumuyorum artık çünkü atacağım kendimi bir yerden.
Rumuz; İzmir/ Eşrefpaşa
S.U. CEVAP; Önce her şey dengi dengine deyip haddimizi bileceğiz.
Sonra oturup kendimizi her bakımdan yetiştireceğiz ve başarılı olacağız. Ve yapabiliyorsak mahallenin en güzel kızını tavlayacağız. Bunun dünya çapında örneği Woody Allen'dır. Allah affetsin elimi tutturmam ama Mia Farrow diye bir aktris zamanında adama tapmıştı. Arda abiniz mi? Evet o da de ilah değildi ama kalitesi, zekası, elbette esprisi de bana yetmişti.
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