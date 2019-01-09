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Selda Uskan Selda Uskan
  • 09 Ocak 2019, Çarşamba

Kadını garanti görmek

SELDA abla, sözünü edeceğim sorun benim değil aslında tüm erkeklerimizin sorunu. Müsaade ederseniz Metin Hara-Adriana Lima örneği üzerinden anlatayım.
Biliyorsunuzdur kadın bizimkini terk etti.
Hâlbuki insan böyle bir kadının kalbini çalmış, artık ne yapar eder kaçırmaz değil mi? Ama yok, her Türk erkeği gibi Metin Bey de yaymış kendini, "Nasıl olsa garanti" demiş. "Sen ne yapıyorsun?" dersen, her sabah karımın kahvaltısını hazırlamak jestlerimden sadece bir tanesi ablacım.
Rumuz; Mert S.

OĞLAN TARAFIYIM
S.U. CEVAP;
Önce seni kutluyorum eşine güzel davrandığın için. Ama soruyorum; karın bunu hak ediyor değil mi? Peki nereden biliyoruz Adriana'nın güzellikten öte artılarının olup olmadığını? Belki uyuzun tekidir. Veya burnu büyüktür oğlumuza kan kusturmuştur! Zaten bu kadar güzel kızın, bir de muhteşem karakteri varsa biz iyi koca bulmuşuz valla.
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