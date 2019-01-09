Kadını garanti görmek
Biliyorsunuzdur kadın bizimkini terk etti.
Hâlbuki insan böyle bir kadının kalbini çalmış, artık ne yapar eder kaçırmaz değil mi? Ama yok, her Türk erkeği gibi Metin Bey de yaymış kendini, "Nasıl olsa garanti" demiş. "Sen ne yapıyorsun?" dersen, her sabah karımın kahvaltısını hazırlamak jestlerimden sadece bir tanesi ablacım.
Rumuz; Mert S.
OĞLAN TARAFIYIM
S.U. CEVAP;
Önce seni kutluyorum eşine güzel davrandığın için. Ama soruyorum; karın bunu hak ediyor değil mi? Peki nereden biliyoruz Adriana'nın güzellikten öte artılarının olup olmadığını? Belki uyuzun tekidir. Veya burnu büyüktür oğlumuza kan kusturmuştur! Zaten bu kadar güzel kızın, bir de muhteşem karakteri varsa biz iyi koca bulmuşuz valla.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Beni kandırmış! 08 Ocak 2019, Salı SELDA ablacığım, eşimle 6 aydır tanışıyoruz ve 3 aydır evliyiz. Ben titiz bir adamım ve giyimkuşam olarak zevk...
- Tek çılgın ben miyim? 07 Ocak 2019, Pazartesi SELDA Hanım, 'Yaşlı kadının genç sevgilisi olamaz' inanışından nefret etmekteyim. Ben de kendimden 14 yaş genç...
- Babamı asla affetmeyeceğim! 06 Ocak 2019, Pazar SELDA abla, iki yıldır nişanlıydım ve kendisine deli gibi aşıktım. Ama o beni hiç sevmemiş, çünkü terk etti. Önce...
- Özel bir konuğum var! 05 Ocak 2019, Cumartesi ADI; Rukiye Türeyen... Bizler elimiz ayağımız tuttuğu halde büyük bir şımarıklıkla bedenlerimizi beğenmezken,...
- Erkekler hep 1-0 önde 02 Ocak 2019, Çarşamba SELDA Hanım, 'Biz kadınların, erkekler karşısında sürekli 1-0 yenik olmasına' sinirleniyorum. 3 yıldır biriyle...