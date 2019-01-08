Beni kandırmış!
Evlenmeden önce eşim de aynı şekilde giyinirdi, bayılırdım. Sonra bir de baktım zevk anlayışı 'semt pazarından' öte değil. Meğer o giydikleri arkadaşınınmış! Sonra küsmüşler, kız bütün emanet elbiselerini geri almış. Ne yapmalıyım sizce?
Rumuz; Erguvan
Hey ya Rabbim
S.U. CEVAP;
İstersen bir koşu git mahkemeye, "Karımın şetlant kazak zevki yokmuş, bizi boşayın" de! Hâkim de ilk şaşkınlığını üstünden attıktan sonra senin üstüne atlasın;
"Oğlum bu devirde ev bark kolay mı kuruluyor, kız bilmiyorsa sen öğretirsin" diyerek. Olmadı bana havale et, sonunda o seni beğenmesin de gör. Tövbe tövbe...
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