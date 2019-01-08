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Selda Uskan Selda Uskan
  • 08 Ocak 2019, Salı

Beni kandırmış!

SELDA ablacığım, eşimle 6 aydır tanışıyoruz ve 3 aydır evliyiz. Ben titiz bir adamım ve giyimkuşam olarak zevk sahibi görürüm kendimi.
Evlenmeden önce eşim de aynı şekilde giyinirdi, bayılırdım. Sonra bir de baktım zevk anlayışı 'semt pazarından' öte değil. Meğer o giydikleri arkadaşınınmış! Sonra küsmüşler, kız bütün emanet elbiselerini geri almış. Ne yapmalıyım sizce?
Rumuz; Erguvan

Hey ya Rabbim
S.U. CEVAP;
İstersen bir koşu git mahkemeye, "Karımın şetlant kazak zevki yokmuş, bizi boşayın" de! Hâkim de ilk şaşkınlığını üstünden attıktan sonra senin üstüne atlasın;
"Oğlum bu devirde ev bark kolay mı kuruluyor, kız bilmiyorsa sen öğretirsin" diyerek. Olmadı bana havale et, sonunda o seni beğenmesin de gör. Tövbe tövbe...
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