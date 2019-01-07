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Selda Uskan Selda Uskan
  • 07 Ocak 2019, Pazartesi

Tek çılgın ben miyim?

SELDA Hanım, 'Yaşlı kadının genç sevgilisi olamaz' inanışından nefret etmekteyim. Ben de kendimden 14 yaş genç birine aşığım. Eski bir yazınızda belirttiğiniz gibi 'kollarımın sarkan etlerinden de utanmıyorum!' Çünkü beni olduğum gibi kabul ediyor. Evet, maddi durumum da iyi ama para almaya tenezzül etmiyor. Merak ediyorum bir tek ben mi hoşlanıyorum genç adamlardan? Ayrıca kimse büyük konuşmasın.

Rumuz; Songül

TERCİH VE İRADE...

S.U. CEVAP; İnsanlar seçiminde elbette özgür sevgili okurum ama ben şahsen oğlanı kıskanacağım filan derken yüreğime inerdi. 'Büyük konuşma' meselesine gelince... Yıllar önce yaşlı bir sinema sanatçısı (genç sevgilisi vardı) ona da tepki vermiştim. O da demişti ki; "Henüz gençsin, böyle atıp tutma, daha menopozun var, yalnız kalabilirsin..." Allah'tan 'başımı döndürecek' biri çıkmadı da karşıma, yırtabildim.
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