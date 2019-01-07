Tek çılgın ben miyim?
Rumuz; Songül
TERCİH VE İRADE...
S.U. CEVAP; İnsanlar seçiminde elbette özgür sevgili okurum ama ben şahsen oğlanı kıskanacağım filan derken yüreğime inerdi. 'Büyük konuşma' meselesine gelince... Yıllar önce yaşlı bir sinema sanatçısı (genç sevgilisi vardı) ona da tepki vermiştim. O da demişti ki; "Henüz gençsin, böyle atıp tutma, daha menopozun var, yalnız kalabilirsin..." Allah'tan 'başımı döndürecek' biri çıkmadı da karşıma, yırtabildim.
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