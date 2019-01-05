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Selda Uskan Selda Uskan
  • 05 Ocak 2019, Cumartesi

Özel bir konuğum var!

ADI;
Rukiye Türeyen...
Bizler elimiz ayağımız tuttuğu halde büyük bir şımarıklıkla bedenlerimizi beğenmezken, yatağa bağımlı bu genç kızımız tek parmağı ile koskoca bir kitap yazmış! Bugün bu köşede kitabın reklamını yapacağım ki çok satılsın. Ve Rukiye, anacığına istediği o küçücük evi alabilsin. Diğer önemli neden ise, 'kendini işe yaramaz sanan' kader arkadaşlarına moral olması ve umut vermesi.

RUKİYE TÜREYEN KİMDİR?
S.U. CEVAP:
Rukiye, 3 aylıkken geçirdiği menenjit hastalığı sonucu engelli kalmış. Şu anda yatağa bağlı yaşıyor. Zor da olsa konuşabiliyor...
Okuma-yazmayı 'haber bültenlerinin alt yazılarını heceleyerek' kendi kendine öğrenmiş. Romanını ise dediğim gibi sol elinin işaret parmağı ile tek tek bilgisayar tuşlarına dokunarak yazmış!
Yüreğin dert görmesin Rukiye'cim!
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