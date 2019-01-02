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Selda Uskan Selda Uskan
  • 02 Ocak 2019, Çarşamba

Erkekler hep 1-0 önde

SELDA Hanım, 'Biz kadınların, erkekler karşısında sürekli 1-0 yenik olmasına' sinirleniyorum. 3 yıldır biriyle beraberim ve salak gibi evlenme teklifi bekliyorum!
Dıştan baktığınızda onun kapımda köpek olması gerekir.
Tam o sırada okuyorum ki ünlü bir hanımımız, koskoca iş adamını reddetmiş! Bana kalırsa yan çizen erkek tarafıdır da hanım kişi gururunu kurtarmak için böyle diyordur.
Yoksa hazır kadın, nikah da istemiyor, miras bölünmeyecek... Adamlar buna zil takıp oynamaz mı?
RUMUZ; RUHSAR

YAŞLILIĞINI DÜŞÜNMELİ
S.U. CEVAP:
Ben de tam tersi, "o kalantor amcaların birazcık aklı olsa, 'yaşlanıyorum, şimdiden iyi bir hayat yoldaşı bulmalıyım' diye telaşlanması gerekir" diyorum ama kime diyorum. Çünkü bakıyorum hepsinde maddiyata dayalı saçma bir güven;
"Yatağa düşsem bile, en pahalı, en eğitimli hemşireyi bulur kendime baktırırım!" İyi de arkadaşım şefkatle sarıp sarmalayacak eşin yerini tutacak mı acaba?
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