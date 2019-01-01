Reddedilme korkusu...
Cep telefonu mesajı veya küçük not yazıp avucuna sıkıştırmak klasik. Sosyal medyada arkadaşların yanlış hareketleri, kızları korkutuyor. Ben şöyle 'yüz yüze nasıl tanışırım ve terslenmeden nasıl konuşurum' diye soruyorum?
Anneme sordum "Babamın ilk nesinden etkilendin" diye, "Ingalamasından" dedi, beşik kertmesi ikisi. Boyumu saymazsanız fena bir tip sayılmam.
RUMUZ; GENTL
NE PISIRIK NE SALDIRGAN!
S.U. CEVAP;
Diyelim bir genç kız bank üzerinde oturmuş havalara bakınıyor. İlk tavsiyem sakın 'duygulu genç' pozu yapma çünkü günümüz kızları atak oğlanları seviyor. Tabii ataklığın dozunu da ayarlamak lazım; 'şöyle bir muhabbet ortamı yaratalım güzelim' iğrençliğiyle olmamalı.
Ciddi ve hoş bir ses tonu ve dudak kenarına iliştirilmiş şahane bir tebessümle ilk adımı atabilirsin. Hadi şimdi doğru ayna karşısına prova yapmaya, bir sürü kız bank üzerinde ağaç oldu seni bekliyor hayatım.
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