Eski eşim çıkageldi
3 yıl önce oğullarımın babası ile boşandık.
Üzüntüden aylarca komaya girdim. Çünkü bana ihanet etmişti! Daha sonra evlendiler ve kızın memleketine yerleştiler.
Ben ise 3 ay önce, maddi durumu iyi ama yaşı benden büyük bir erkekle tanıştım ve evlenmek üzereyiz.
Çocuklarıma şahane babalık yapıyor. Derken kocam çıkageldi, kızı boşamış "Beni affet" diyor. Ne yapmalıyım?
Rumuz; Pelo
KARARI ÇOCUKLARA BIRAK!
S.U. CEVAP; Kendimi senin yerine koydum da, inan işin içinden çıkamadım, 'Al yazmalım' gibi bir şey. Acaba kararı çocuklarına mı bıraksan? Yeni adamı çok seviyorlarmış ama ne zamana kadar? Tabii iki sorunun cevabı çok önemli; Eski eşin iyi bir baba mıydı? Ve ihanet dışında büyük hataları oldu mu? Bence evlilik için acele etme çok iyi düşün.
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