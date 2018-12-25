Babamın gizemli hayatı!
Annemi kaybedeli 12 yıl oldu. Rahmetlinin 40'ı çıkmadan gitti Kanlıcalarda çocukluk aşkını aradı, evlenmek için. Neyse kadın ölmüştü de ele güne rezil olmaktan kurtulduk.
Geçenlerde zulasını buldum. Hemşire bir kızla bildiğiniz aşk yaşıyorlar iyi mi? Mektuplara ve baş başa fotoğraflara inanamazsınız. Üstelik hatun, çocuklu dul ve anladığım kadarıyla belalı kocası var.
Ne yapmam lazım?
RUMUZ; SİMGE
Çete olabilir
S.U. CEVAP: Hemşire hanımın ev adresini bul, git bak bakalım o 'belalı eşle' birlikteler mi? Yani bir tür dolandırıcılık çetesiyle mi karşı karşıyayız? Belki baban gibi pek çok yaşlı diyaliz hastası adamı tuzağa düşürüyorlardır! Yok, öyle değil de masum bir aşk yaşanıyor ise bırak şu ölümlü dünyada mutlu olsunlar. Kızcağız fazladan bir iki kuruşla, babacığın da hayali aşka dair duygularla...
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