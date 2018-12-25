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Selda Uskan Selda Uskan
  • 25 Aralık 2018, Salı

Babamın gizemli hayatı!

SELDA Hanım, babam 77 yaşında ve diyaliz hastası.
Annemi kaybedeli 12 yıl oldu. Rahmetlinin 40'ı çıkmadan gitti Kanlıcalarda çocukluk aşkını aradı, evlenmek için. Neyse kadın ölmüştü de ele güne rezil olmaktan kurtulduk.
Geçenlerde zulasını buldum. Hemşire bir kızla bildiğiniz aşk yaşıyorlar iyi mi? Mektuplara ve baş başa fotoğraflara inanamazsınız. Üstelik hatun, çocuklu dul ve anladığım kadarıyla belalı kocası var.
Ne yapmam lazım?
RUMUZ; SİMGE

Çete olabilir
S.U. CEVAP: Hemşire hanımın ev adresini bul, git bak bakalım o 'belalı eşle' birlikteler mi? Yani bir tür dolandırıcılık çetesiyle mi karşı karşıyayız? Belki baban gibi pek çok yaşlı diyaliz hastası adamı tuzağa düşürüyorlardır! Yok, öyle değil de masum bir aşk yaşanıyor ise bırak şu ölümlü dünyada mutlu olsunlar. Kızcağız fazladan bir iki kuruşla, babacığın da hayali aşka dair duygularla...
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