Erkeğin ilgisini çekmek!
Kıskandırmak ne kadar doğru?
S.U. CEVAP; Biliyorsun değil mi, her erkek aynı değil! Bazısı kıskanmak şöyle dursun, anında nefret eder, çekip gider... Bir diğeri hırslanır şiddet uygulayabilir...
Yani sevdiğimi belli edeceğim derken işi daha kötü boyutlara taşırlar. Ama diğer yanda ünlü bir aktristimiz, tavlamak istediği adamın ziyaret gününde kendine arajmanlar ısmarlardı; 'ne kadar çok arzu edilen bir kadın olduğunun' sanılması için. Nitekim evlendiler.
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