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Selda Uskan Selda Uskan
  • 16 Aralık 2018, Pazar

Erkeğin ilgisini çekmek!

SELDA abla, iki kız arkadaşız ve sevgililerimiz var. Birkaç gündür köşenizde 'kıskançlık' ve 'erkeğin ilgisini çekme' konularını işliyorsunuz. Tam da bizim sorunumuz. Arkadaşım formülü buldu bayağı da işe yaradı, çocuk kapısından ayrılmıyor. Aynı şeyi denersem plan olduğu ortaya çıkar, sevgililerimiz de arkadaş çünkü. Anlayacağınız birkaç 'kıskandırma' formülüne acil gereksinmemiz var. Rumuzlar; Balkız ve Metty

Kıskandırmak ne kadar doğru?
S.U. CEVAP; Biliyorsun değil mi, her erkek aynı değil! Bazısı kıskanmak şöyle dursun, anında nefret eder, çekip gider... Bir diğeri hırslanır şiddet uygulayabilir...
Yani sevdiğimi belli edeceğim derken işi daha kötü boyutlara taşırlar. Ama diğer yanda ünlü bir aktristimiz, tavlamak istediği adamın ziyaret gününde kendine arajmanlar ısmarlardı; 'ne kadar çok arzu edilen bir kadın olduğunun' sanılması için. Nitekim evlendiler.
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