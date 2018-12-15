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Selda Uskan Selda Uskan
  • 15 Aralık 2018, Cumartesi

Kıskançlığın formülü

SELDA abla şu 'kıskançlık' işini çözdüm galiba... Ben hayatı boyunca daldan dala konan bir erkektim ve utanarak itiraf ediyorum sürekli aldatırdım. Şimdiki ilişkimde köpek oldum. Kız 'beni takmıyor' iyi mi? Ben de değil başkasına bakmak, ilgisini çekmek için bin bir takla atıyorum!
Kızlara ve erkeklere önerim, mümkün olduğu kadar kasın kendinizi...
Rumuz; Bir bilen

​ABARTMAMAK LAZIM
S.U. CEVAP; O zaman ben de uyarına şunu ekleyeyim; kızlar 'kasılma' işini fazla abartırlarsa bu kez de karşı taraf, 'yeteri kadar sevilmediğine hükmeder' ve bu nedenle kavga çıkarır! İlişki boyunca adamın boynunda gezmek yerine, gizemli bir havaya bürünüp geri durmak kadını hem cazip yapar hem seksi... Bu önerimi de yabana atmayın...
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