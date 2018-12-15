Kıskançlığın formülü
Kızlara ve erkeklere önerim, mümkün olduğu kadar kasın kendinizi...
Rumuz; Bir bilen
ABARTMAMAK LAZIM
S.U. CEVAP; O zaman ben de uyarına şunu ekleyeyim; kızlar 'kasılma' işini fazla abartırlarsa bu kez de karşı taraf, 'yeteri kadar sevilmediğine hükmeder' ve bu nedenle kavga çıkarır! İlişki boyunca adamın boynunda gezmek yerine, gizemli bir havaya bürünüp geri durmak kadını hem cazip yapar hem seksi... Bu önerimi de yabana atmayın...
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