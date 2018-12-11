Biri beni durdurmalı
BAŞARILARINI HATIRLA
S.U. CEVAP; Bu güne kadar illaki bir konuda başarılı olmuşsunuzdur.
O anlarda bunu hatırlayın;
Ne kadar kendinize güven duyuyor ve gururlanıyordunuz değil mi? Ama genel olarak kıskançlık gibi duygular, zaman ve tecrübeyle giderek zayıflıyor ve bitiyor. Kendimden biliyorum, hatta "Ay ben bu adamın neresini kıskanmışım!" deyip basıyorum kahkahayı.
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