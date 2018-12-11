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Selda Uskan Selda Uskan
  • 11 Aralık 2018, Salı

Biri beni durdurmalı

SELDA abla, 28 yaşında üniversite okumuş bir erkeğim. Hayatımda hiç kimseye elimi kaldırmadım ama sevgilimi deli gibi kıskanıyorum! O anda çılgına dönüyorum, her an zarar verebilirim. 'Git tedavi ol' falan demeyin, hepsini denedim. Şimdi çaresizce herkesten fikir arıyorum... Siz mesela gençlikte 'Kıskançlığınızı nasıl yendiniz?' Saygılarımla. RUMUZ: EFEKAN

​BAŞARILARINI HATIRLA
S.U. CEVAP; Bu güne kadar illaki bir konuda başarılı olmuşsunuzdur.
O anlarda bunu hatırlayın;
Ne kadar kendinize güven duyuyor ve gururlanıyordunuz değil mi? Ama genel olarak kıskançlık gibi duygular, zaman ve tecrübeyle giderek zayıflıyor ve bitiyor. Kendimden biliyorum, hatta "Ay ben bu adamın neresini kıskanmışım!" deyip basıyorum kahkahayı.
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