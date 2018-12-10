Ya söylerse?
Eski kocamın yüzünden şehir değiştirdik ve küçük bir mahalleye taşındık. Herkese de evli olduğumuzu söyledik. Ama buraların en dedikoducu kadını gerçeği öğrendi!
Sağlık ocağına gitmiştik birlikte, unuttum kendi soyadımı söyleyiverdim.
Şimdi kabuslar yaşıyorum, ya insanlara anlatırsa!
Kendisi biraz kafadan çatlak çünkü! Ayrıca da aramız açık.
Rumuz; Rena
ÜÇ GÜNDE UNUTULUR
S.U. CEVAP; Tavsiyem o kadına aynen böyle söyle. Bu arada insanların yaşam biçimine kim niye karışır hala anlamış değilim. Tabii önemli olan ikinizin yaşam şekliniz; yani birbirinize ve komşularınıza sevginiz, saygınız ve davranış şekliniz... Gerisi, ne konuşulursa konuşulsun üç günde unutulur gider.
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