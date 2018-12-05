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Selda Uskan Selda Uskan
  • 05 Aralık 2018, Çarşamba

Sakın anlatmasın

SELDA abla, geçen günkü köşenizde okurunuza diyorsunuz ki, 'Eski flörtünü kocana anlat!' Ben aynı şeyi itiraf ettim de ne oldu? 7 yıllık evliyim.
Eşim her gün başıma kakıyor. Sakın hiçbir şey anlatmasın. Ayrıca kocası belki delinin biri, ya karısına zarar verirse!
O da zaten 'başka bir yol bulma' umuduyla yazmış size. Bence bir bahane ile mahalleden taşınsınlar, o tacizciyle bir daha da karşılaşmasınlar.
Rumuz; Bergü

ISRAR EDİYORUM
S.U. CEVAP; İyi diyorsun da aşkım, kızımız sustukça o manyak adam bundan kendince sonuçlar çıkarmayacak mı? 'Aa, onun da rızası var demek ki' diyerek...
'Ömür boyu bir yerlerde karşılaşma' ihtimaliyle şahsen ben yaşayamazdım.
Bu vesileyle 'Kadını tanıma' kitapçığından beylerimize bir bilgi aktarmış olalım:
Bizler eski defterleri kapattığımızda her türlü duygumuz da bitmiş demektir arkadaşlar.
Hele de çoluk çocuğa karıştıysak...
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