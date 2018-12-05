Sakın anlatmasın
Eşim her gün başıma kakıyor. Sakın hiçbir şey anlatmasın. Ayrıca kocası belki delinin biri, ya karısına zarar verirse!
O da zaten 'başka bir yol bulma' umuduyla yazmış size. Bence bir bahane ile mahalleden taşınsınlar, o tacizciyle bir daha da karşılaşmasınlar.
Rumuz; Bergü
ISRAR EDİYORUM
S.U. CEVAP; İyi diyorsun da aşkım, kızımız sustukça o manyak adam bundan kendince sonuçlar çıkarmayacak mı? 'Aa, onun da rızası var demek ki' diyerek...
'Ömür boyu bir yerlerde karşılaşma' ihtimaliyle şahsen ben yaşayamazdım.
Bu vesileyle 'Kadını tanıma' kitapçığından beylerimize bir bilgi aktarmış olalım:
Bizler eski defterleri kapattığımızda her türlü duygumuz da bitmiş demektir arkadaşlar.
Hele de çoluk çocuğa karıştıysak...
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