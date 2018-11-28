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Selda Uskan Selda Uskan
  • 28 Kasım 2018, Çarşamba

Yanında konuşamazdım

SELDA Hanım, 'ana-kız anlaşmazlığı' konusunda bir örnek de benden. 34 yaşındayım ve anacığımı geçen yıl kaybettim.
Hayatım boyunca ne zaman ağzımı açsam, onun tarafından susturuldum! Üstelik bunu insanların önünde yaptı. Sonra bir gün ben komşu çocuğa nasihat ediyorum, dinledi, hafif mahcup ne dese beğenirsiniz;
"Senin bu kadar bilgili ve güzel konuştuğunu bilmiyordum, aferin!" Düşünsenize, anakızsınız ama tanışamamışsınız!
İMZA; SERPiL

BIR ANI DA BENDEN!
S.U. CEVAP; Annelerin kızlarıyla samimi olmaları bizim zamanımızda 'laubalilik' olarak nitelendirilirdi.
Benimki de "Şımarma" derdi canımın içi. Tabii o da ailesinden öyle görmüş neticede. 'Bayramdan bayrama el öperdik' lafı ise gerçekten doğrudur.
Ama canlarını verecek kadar sevildiğimize de yürekten inanırdık.
Katlandıkları fedakarlıklara şahit olduğumuzdan belki...
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