İntikamla yanıyorum
İntikam almak istiyorum ama aklınıza yalnış bir şey gelmesin; o zavallı kadını bulayım, giydireyim kuşatayım, takayım koluma önlerinden geçeyim! Nikah kıyamam, çünkü 2 tane bende, 4 tane de onda çocuk var. Aslında ne yapacağımı bilmiyorum be abla...
Rumuz; Nadir
UNUT ARTIK
S.U. CEVAP; Yakında olsak bana takıl birlikte örgü örelim diyeceğim, sen de dalga geçtiğimi sanacaksın. Doğru söylüyorum, yün örüp bir şeyler ortaya çıkarmak en büyük terapi. Batı'da bunun kulüpleri bile var, stres atmak isteyen kadın-erkek ciddi müdavimleri.
Yalnız tavsiyem, düz örgü yerine 'kafayı meşgul edecek desenlere' ağırlık vermelisin. Ben bu yöntemle öyle badireler atlattım ki, bilsen şaşar kalırsın Nadir'cim.
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