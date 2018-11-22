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Selda Uskan Selda Uskan
  • 22 Kasım 2018, Perşembe

İntikamla yanıyorum

SELDA abla hani hep erkekler ihanet ederdi? Karım beni önce aldatı, sonra da o adamla evlendi! Adam da evliydi, karısı ortalarda kaldı. Şimdi içimde büyük bir nefret ve hırs var.
İntikam almak istiyorum ama aklınıza yalnış bir şey gelmesin; o zavallı kadını bulayım, giydireyim kuşatayım, takayım koluma önlerinden geçeyim! Nikah kıyamam, çünkü 2 tane bende, 4 tane de onda çocuk var. Aslında ne yapacağımı bilmiyorum be abla...
Rumuz; Nadir

UNUT ARTIK
S.U. CEVAP; Yakında olsak bana takıl birlikte örgü örelim diyeceğim, sen de dalga geçtiğimi sanacaksın. Doğru söylüyorum, yün örüp bir şeyler ortaya çıkarmak en büyük terapi. Batı'da bunun kulüpleri bile var, stres atmak isteyen kadın-erkek ciddi müdavimleri.
Yalnız tavsiyem, düz örgü yerine 'kafayı meşgul edecek desenlere' ağırlık vermelisin. Ben bu yöntemle öyle badireler atlattım ki, bilsen şaşar kalırsın Nadir'cim.
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