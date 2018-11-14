Güzellik eşittir zenginlik
Bizim çirkin kızların, 'zengin koca istemesi' suç mu? Yani ultra lüks hayat bizim hakkımız değil mi?
Annem diyor ki, "Adam senin gibi sıradan birini ne yapsın, gider hazırda onca güzel kız var onlardan alır!" O zaman ben de bankadan kredi çekeyim, ağzımı burnumu düzelttireyim, bulayım bir zengin koca hayatımı yaşayayım! Rumuz; Mars
Niyet önemli
S.U. CEVAP; Arada aşk yok ise ve sadece "boşanır mala mülke konarım" şeklinde hince bir plansa kafandaki, büyük hata ediyorsundur.
Çünkü kanunlarımız 'evlilik öncesi edinilen mallar' konusunda son derece hassas ve erkeği kolluyor.
Sen de sevmediğin hatta tiksindiğin bir adamla boşu boşuna evlenmiş olmakla kalıyorsun bir düşün.
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