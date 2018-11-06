Selda Uskan Selda Uskan
  • 06 Kasım 2018, Salı

Şiddet görüyorum

SELDA Hanım, kadına şiddet konusunda en ufak bir şey yazmıyorsunuz. Ben de milyonlarca kadın gibi erkek dayağına maruz kalan biriyim. Herkes "Evlenirken aklın neredeydi" diyerek beni suçluyor. Evet, eşim biraz 'vurdulu-kırdılı' bir tipti ama mahallenin de sevilen delikanlısıydı. Şimdi sadece bana işkence ediyor.
Dışarıda kuzu gibi.
Çocuklara karşı da iyi. Neden böyle olduk bilmiyorum.
Nerede hata yaptım onu hiç bilmiyorum.
İmza; N. Atalay

FARKLI algılamak
S.U. CEVAP;
Genelleme değil ama kadın milleti olarak biraz 'döven adamlardan' hoşlanıyoruz galiba. Öyle elinde file, içinde fırancala muntazaman eve gelen sünepeler bizi açmıyor. Çünkü en sakinimizin içinde bile fırtınalar kopuyor! Yoksa 'Kıskançlık krizi geçiren Burak Özçivit'in rol icabı Neslihan'a tokat atması ve akabinde sarılması' kimi niye bu kadar etkilesin ki...
Sonuç; 'Dayakçı erkekten önce, izin veren kadın tedavi edilmeli.'
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