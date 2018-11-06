Şiddet görüyorum
Dışarıda kuzu gibi.
Çocuklara karşı da iyi. Neden böyle olduk bilmiyorum.
Nerede hata yaptım onu hiç bilmiyorum.
İmza; N. Atalay
FARKLI algılamak
S.U. CEVAP;
Genelleme değil ama kadın milleti olarak biraz 'döven adamlardan' hoşlanıyoruz galiba. Öyle elinde file, içinde fırancala muntazaman eve gelen sünepeler bizi açmıyor. Çünkü en sakinimizin içinde bile fırtınalar kopuyor! Yoksa 'Kıskançlık krizi geçiren Burak Özçivit'in rol icabı Neslihan'a tokat atması ve akabinde sarılması' kimi niye bu kadar etkilesin ki...
Sonuç; 'Dayakçı erkekten önce, izin veren kadın tedavi edilmeli.'
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