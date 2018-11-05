Selda Uskan Selda Uskan
  • 05 Kasım 2018, Pazartesi

Beni kimse tutamaz

BU akşam ölürüm beni kimse tutamaz Selda abla. Çünkü 3 yıllık aşkım beni terk etti. Ben onun için eşimi bırakmıştım. Bugüne kadar beni oyalamış meğer, evlenmek istemediğini söyledi dün akşam. Oysa tanıştığımızda benim peşimden çok koşmuştu. Onu ciddiye almamıştım. Ama sonra öyle şeyler yaptı ki aklım başımdan gitti. Şimdi de çekip gitti abla. Tek bir söz söylemeden.
Arkadaşlar 'Peşini bırak' diyor ama onsuz bir hayat düşünemiyorum. Nasıl yaşayacağım?
RUMUZ; ZİYA

KİMİN KOLLARINDA!
S.U. CEVAP; Haklısın, seni kimseler tutamaz. En azından aşk acın hafifleyene kadar... Sonrası inşallah gelsin güzel kızlar ve bol eğlence... Bu arada fena mı tecrübe sahibi olacaksın; yani hiç bir kadına manyak gibi bağlanmak yok artık!
İsteyen gidecek, isteyen kalacak...
Tek tavsiyem, "O şimdi başka erkeğin kollarında" fikrini aklına getirmemeye çalış. Tecrübem der ki; insanı özlemden öte en çok bu mahvediyor.
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