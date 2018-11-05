Beni kimse tutamaz
Arkadaşlar 'Peşini bırak' diyor ama onsuz bir hayat düşünemiyorum. Nasıl yaşayacağım?
RUMUZ; ZİYA
KİMİN KOLLARINDA!
S.U. CEVAP; Haklısın, seni kimseler tutamaz. En azından aşk acın hafifleyene kadar... Sonrası inşallah gelsin güzel kızlar ve bol eğlence... Bu arada fena mı tecrübe sahibi olacaksın; yani hiç bir kadına manyak gibi bağlanmak yok artık!
İsteyen gidecek, isteyen kalacak...
Tek tavsiyem, "O şimdi başka erkeğin kollarında" fikrini aklına getirmemeye çalış. Tecrübem der ki; insanı özlemden öte en çok bu mahvediyor.
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