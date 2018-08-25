Yanlış anlaşılmak...
İlk eşim çok çapkın biriydi ve nasıl anlatsam beni biraz soğuk bulurdu. Sonra kaçınılmaz son; bir sürü ihanet ve finiş.
Şimdiki eşime ise yakın davranıyorum ama bu kez de aşırı istekli kadın olarak suçlanıyorum maalesef.
Biz ne yaparsak yapalım erkeklere kendimizi beğendiremeyeceğiz.
Selda Hanım, sizce de hata bende mi?
RUMUZ; S.O.S.
İÇLERİNDEKİ FESATLIK!
S.U. CEVAP; Kadının sevdiği erkeğe yakınlık göstermesinin neresi ahlak ölçütüyle değerlendirilir hiç anlamam. Ama galiba bu doğrudan o erkeğin karakteriyle ilintili. Yani nasıl yetiştiği, eğitimi, çevre etkisi kısaca o güne dek edindiği cinselliğe bakış açısıyla. Kimi, kendi eksikliğinden kaynaklanan itirazlar içinde mazeret bulma peşinde. Bence çoğu da bahane...
Tabii uzman yardımı almadan evliliğinizi bitirmeyin.
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- Selda Uskan
- Yanlış anlaşılmak...
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