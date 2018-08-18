Yol Durumu
  1. Sıra bendeymiş!
Selda Uskan Selda Uskan
  • 18 Ağustos 2018, Cumartesi

Eşim saçmalıyor

SELDA abla iki yıllık evliyim.
Eşimi severek aldım. Biraz aksi kızdı, ama 'evlenince ben bunu düzeltirim' diye düşündüm. Ama olmadı. Şimdi beni egoistlikle suçluyor.
Kendimi düşünüyormuşum.
İnsanın kendi çıkarını gözetmesinin neresi kötü Selda abla, hem boşanmaya kadar götürülür mü? Hakime ne diyeceksin dedim, 'sadece kendini düşünüyor' diyecekmiş eee örnek? 'Dönercide sıra beklerken önce kendim yiyormuşum sonrakini ona veriyormuşum.' Abla şuna bir şey söyle, aklını başına devşirsin. Adı Ayşe Naz... Nazını sevdiğim. Rumuz; Kaz diye yaz abla.

AKIL BAŞA DEVŞİRİLE!
S.U. CEVAP; 'Bencillik varoluş nedenimizdir ve gerçek ego en kötü anları yaşarken gösterilen tavırda gizlidir' arkadaşlar.
Örneğin bir yangında kaçıp canını kurtarmaya mı bakıyorsun, yoksa dönüp çoluk çocuğunu mu sırtlıyorsun? "Döneri önce sen yedin ben bakakaldım" larla ego sorgulanmaz.
Hele yuva asla dağıtılmaz. Evlilik ciddi bir kurumdur, akıl tez zamanda başa devşirilmelidir. Ayşe Naz, sana konuşuyorum gözlerini devirip tavanlara bakma...
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