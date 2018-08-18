Eşim saçmalıyor
Eşimi severek aldım. Biraz aksi kızdı, ama 'evlenince ben bunu düzeltirim' diye düşündüm. Ama olmadı. Şimdi beni egoistlikle suçluyor.
Kendimi düşünüyormuşum.
İnsanın kendi çıkarını gözetmesinin neresi kötü Selda abla, hem boşanmaya kadar götürülür mü? Hakime ne diyeceksin dedim, 'sadece kendini düşünüyor' diyecekmiş eee örnek? 'Dönercide sıra beklerken önce kendim yiyormuşum sonrakini ona veriyormuşum.' Abla şuna bir şey söyle, aklını başına devşirsin. Adı Ayşe Naz... Nazını sevdiğim. Rumuz; Kaz diye yaz abla.
AKIL BAŞA DEVŞİRİLE!
S.U. CEVAP; 'Bencillik varoluş nedenimizdir ve gerçek ego en kötü anları yaşarken gösterilen tavırda gizlidir' arkadaşlar.
Örneğin bir yangında kaçıp canını kurtarmaya mı bakıyorsun, yoksa dönüp çoluk çocuğunu mu sırtlıyorsun? "Döneri önce sen yedin ben bakakaldım" larla ego sorgulanmaz.
Hele yuva asla dağıtılmaz. Evlilik ciddi bir kurumdur, akıl tez zamanda başa devşirilmelidir. Ayşe Naz, sana konuşuyorum gözlerini devirip tavanlara bakma...
- Haberler
- Yazarlar
- Selda Uskan
- Eşim saçmalıyor
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Sıra bendeymiş! 17 Ağustos 2018, Cuma ÇOĞU kadın gibi eşim tarafından ihanete uğradım. İki yıllık evliyiz Selda abla. Öğreniyorum ki beni aldatmış....
- Bebeğime mektup... 14 Ağustos 2018, Salı "CANIM kızım... Hayatın boyunca yüreğinin sesini dinle ama vereceğin kararları akıl süzgecinden geçirmeyi unuma..."...
- Doktorluk da bir yere kadarmış! 07 Ağustos 2018, Salı SELDA abla, arkadaşlar arasında adım aşk doktoruna çıkmıştı. Sonra ben de seveyim dedim ama resmen çuvalladım!...
- Dayanılacak gibi değil! 05 Ağustos 2018, Pazar SELDA abla, 1.5 yıllık evliyim. Eşim annesine düşkün biri. Daha önce belli etmiyormuş, kendi itiraf etti. "Yoksa...
- Kavun değil ki... 04 Ağustos 2018, Cumartesi SELDA abla biz gençlerin en büyük sorunlarından biri 'Evlenip mutlu olacağımız kızı nasıl bulacağız?' Daha doğrusu...