Yol Durumu
  1. Bebeğime mektup...
Selda Uskan Selda Uskan
  • 17 Ağustos 2018, Cuma

Sıra bendeymiş!

ÇOĞU kadın gibi eşim tarafından ihanete uğradım.
İki yıllık evliyiz Selda abla. Öğreniyorum ki beni aldatmış. Bütün gerçeği yüzüne vurdum, inkar yoluna gitmedi. Bunları duymak çok acı ama iki kez birlikte olmuşlar.
Kız arkadaşlarım "Hemen boşan, kadınlık gurunu kurtar" diyor. Doğru dürüst eğitimim yok, çocuklarıma nasıl bakarım bilmiyorum.
Ama böyle bir ihaneti de içime sindiremem. Siz tarafsız birisiniz, bir bayan olarak başınıza gelseydi ne yapardınız? Ayrıca kocamı çok seviyorum, benden sonra evlenirse bu kez kahrımdan ölürüm.
Acele cevap bekliyorum.
Rumuz; Özge

BEDELİ ÇOCUKLAR ÖDÜYOR!
S.U. CEVAP; Gençlikte deselerdi ki, "Kocanı boşarsan çoluk çocuk perişan olacaksınız!" Affetmem diye tepinirdim. Çünkü bir erkeğin hayatına girmişsem benden başkası olamazdı!
Eminim sen de böyle düşünüyorsun ama şimdi sadece sen yoksun ki çocuklar da var! Üstelik onlar babalarından memnun! Ayrıca bu insan türünün 'erkek' olduğunu ve mayasında 'çok eşlilikle' doğduğunu da hatırlatırım. Her ne kadar toplum kuralları 'tek bir kadına sadık kalması' yönünde beynini yese de bir yere kadar dayanıyor. Sonuç; 'gururu kurtarmanın' bedelini çocuklar ödemesin.
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