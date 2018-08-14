Bebeğime mektup...
Daha doğrusu kaygılıydım. Bu korkumu bebeğime mektup yazarak yendim! O kadar iyi geldi ki, benim gibi kalbi pır pır eden bütün anne adaylarına öneririm. Yazdıkça ruhunuz huzura kavuşuyor. Mailimi yayınlarsanız beni inanılmaz mutlu edersiniz. Sevgilerimle;
Rumuz; Sevda ve çiçeği
ÇOCUK DEDİĞİNİZ KARTOPU!
S.U. CEVAP;
Hamilelik heyecanını bebeğinle konuşarak yenmen çok hoş. Hele yazdıkların, yapmasını arzu ettiğin davranışlar her biri gerçekten önemli 'hayat dersleri!' Ama aşkım unutuyorsun; bunların hepsi senin tecrübelerin, kızınınkiler değil!
Allah izin verirse o da kendi deneyimlerini kendi yaşayacak ve dersler çıkaracak.
Tıpkı kartopunun yüksekten yuvarlanırken büyüyüp kocaman olması gibi. Sonuçta inşallah vatana ve ailesine hayırlı, şahane bir evlat olur...
- Haberler
- Yazarlar
- Selda Uskan
- Bebeğime mektup...
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Doktorluk da bir yere kadarmış! 07 Ağustos 2018, Salı SELDA abla, arkadaşlar arasında adım aşk doktoruna çıkmıştı. Sonra ben de seveyim dedim ama resmen çuvalladım!...
- Dayanılacak gibi değil! 05 Ağustos 2018, Pazar SELDA abla, 1.5 yıllık evliyim. Eşim annesine düşkün biri. Daha önce belli etmiyormuş, kendi itiraf etti. "Yoksa...
- Kavun değil ki... 04 Ağustos 2018, Cumartesi SELDA abla biz gençlerin en büyük sorunlarından biri 'Evlenip mutlu olacağımız kızı nasıl bulacağız?' Daha doğrusu...
- İlla anlayış gösterecek! 02 Ağustos 2018, Perşembe SELDA abla, kız arkadaşımın 'hayatıma giren bir gecelik kızlara karşı tahammülü yok!' Kendisine bir türlü anlatamıyorum. Türk...
- Elde etmeliyim... 30 Temmuz 2018, Pazartesi SELDA abla, dert anamız oldun valla, sağ ol... Benim derdim kız mevzu. Fakat benim için ulaşılmaz bir noktada....