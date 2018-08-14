Yol Durumu
  1. Doktorluk da bir yere kadarmış!
Selda Uskan Selda Uskan
  • 14 Ağustos 2018, Salı

Bebeğime mektup...

"CANIM kızım... Hayatın boyunca yüreğinin sesini dinle ama vereceğin kararları akıl süzgecinden geçirmeyi unuma..." Selda abla, ben yedi buçuk sene bekledikten sonra yedi buçuk aylık hamile olan bir kadınım. Çok kaygılıyım.
Daha doğrusu kaygılıydım. Bu korkumu bebeğime mektup yazarak yendim! O kadar iyi geldi ki, benim gibi kalbi pır pır eden bütün anne adaylarına öneririm. Yazdıkça ruhunuz huzura kavuşuyor. Mailimi yayınlarsanız beni inanılmaz mutlu edersiniz. Sevgilerimle;
Rumuz; Sevda ve çiçeği

ÇOCUK DEDİĞİNİZ KARTOPU!
S.U. CEVAP;
Hamilelik heyecanını bebeğinle konuşarak yenmen çok hoş. Hele yazdıkların, yapmasını arzu ettiğin davranışlar her biri gerçekten önemli 'hayat dersleri!' Ama aşkım unutuyorsun; bunların hepsi senin tecrübelerin, kızınınkiler değil!
Allah izin verirse o da kendi deneyimlerini kendi yaşayacak ve dersler çıkaracak.
Tıpkı kartopunun yüksekten yuvarlanırken büyüyüp kocaman olması gibi. Sonuçta inşallah vatana ve ailesine hayırlı, şahane bir evlat olur...
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