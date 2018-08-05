Dayanılacak gibi değil!
Eşim annesine düşkün biri.
Daha önce belli etmiyormuş, kendi itiraf etti. "Yoksa beni kabul etmezdin" diyor. Ama bu durum hayatımı altüst ediyor. Ruhen bunalımdayım.
Bir kere çat kapı geliyor kadın.
İkincisi eve cezve alsam izin alıyorum. Her şeyden haberi olsun istiyor. Tabii ben de düşünüyorum artık 'çocuk yapıp yapmama' konusunda!
Belli ki onun terbiyesiyle büyüyecek! Lütfen akıl verin bu yuvayı kurtarabilir miyim? Yoksa bir an önce herkes yoluna mı gitse... RUMUZ; RÜYA
SEN DE ONU BUNALT
S.U. CEVAP; Kim ne derse desin 'anaya aşırı düşkünlük' hastalık. Hele o hasta arkadaş kocan ise senin de zaman içinde kafayı yemen işten bile değil. Tabii böyle söyleyerek erkek analarını kızdırıyorum ama bacılar ben de erkek anasıyım ve hiç de tutkulu bir ilişki geliştirmedim evladımla. Sana dönersek Rüya'cığım, bir süre kaynananı ilgi ve sevgi manyağı yap bakalım! Hemen her konuda fikrini al. Tuvalete giderken bile danış. Günde en az beş kere telefon aç, "Seni seviyorum anacım" de. Değişmezse bakarız ne yapacağımıza...
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- Selda Uskan
- Dayanılacak gibi değil!
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