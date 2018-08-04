Kavun değil ki...
Biraz da annemin etkisi altındayım tabi. Selda abla, kafam çok karışık.
Bir an önce evlenip çocuk sahibi olmak istiyorum ama mutsuz bir ilişkide büyüsün istemem. İşin içinden nasıl çıkarım sence?
Rumuz; Feyzo
Dikkatle incele
S.U.
CEVAP;
Evlenmeden önceki süreçte taraflar karşısındakine bir sürü ipucu veriyor aslında ama buldumcuk olduğumuzdan mıdır nedir çoğunu görmezden geliyoruz.
Oysa bir garsona bağırmasından, sokak çocuğuna 'sümüklü' demesinden ne bileyim vicdanı hakkında bazı şeyleri öngörebiliriz mesela.
Ama aynı evi paylaşmadan asla bilemeyeceğimiz huylar vardır ki 'Evlendiğim için Allah benim canımı alsın' kulübüne davetiye çıkarır. O yüzden didik didik etmeden imza atma.
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- Selda Uskan
- Kavun değil ki...
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