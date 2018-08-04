Yol Durumu
  1. İlla anlayış gösterecek!
Selda Uskan Selda Uskan
  • 04 Ağustos 2018, Cumartesi

Kavun değil ki...

SELDA abla biz gençlerin en büyük sorunlarından biri 'Evlenip mutlu olacağımız kızı nasıl bulacağız?' Daha doğrusu 'O kızın mutlu edip etmeyeceğini nasıl anlayacağız?' Şahsen bunu önceden bilip evlenmeye cesaret eden arkadaşları kutluyorum. Şu anda ikinci kez nişanlıyım ve hala 'Benim için doğru kadın' olduğu yönünde kuşkularım var.
Biraz da annemin etkisi altındayım tabi. Selda abla, kafam çok karışık.
Bir an önce evlenip çocuk sahibi olmak istiyorum ama mutsuz bir ilişkide büyüsün istemem. İşin içinden nasıl çıkarım sence?
Rumuz; Feyzo

Dikkatle incele
S.U.
CEVAP;
Evlenmeden önceki süreçte taraflar karşısındakine bir sürü ipucu veriyor aslında ama buldumcuk olduğumuzdan mıdır nedir çoğunu görmezden geliyoruz.
Oysa bir garsona bağırmasından, sokak çocuğuna 'sümüklü' demesinden ne bileyim vicdanı hakkında bazı şeyleri öngörebiliriz mesela.
Ama aynı evi paylaşmadan asla bilemeyeceğimiz huylar vardır ki 'Evlendiğim için Allah benim canımı alsın' kulübüne davetiye çıkarır. O yüzden didik didik etmeden imza atma.
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